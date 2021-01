De politie heeft dinsdag twee personen aangehouden op verdenking van het veroorzaken van explosies en brandstichtingen die mogelijk te maken hebben met de afpersing en bedreiging van een importbedrijf in Hedel. Een van de mannen, Ali G., werd al verdacht van afpersing van fruithandel De Groot en zou hiervoor woensdag terechtstaan.

De arrestaties volgen op de vijf aanhoudingen op 17 en 22 december. De personen die op 17 december werden aangehouden, worden verdacht van brandstichting in de Gelderse plaats Hedel en zitten nog vast.

De drie personen die op 22 december werden aangehouden, worden in verband gebracht met dreiging richting een familielid van een van de directeuren van het fruitbedrijf. Uit stukken in handen van NU.nl blijkt dat eind december een aanslag met een molotovcocktail op een huis in Hilversum gepland werd.

Deze en andere incidenten van vorig jaar, zoals aanslagen met vuurwerkbommen en brandstichtingen, vonden plaats bij adressen die een link hebben met de fruithandel. Er wordt nog onderzocht of er een verband tussen de incidenten bestaat en of er daadwerkelijk een link met de poging tot afpersing en bedreiging is.

De eigenaren van de groothandel ontvangen al sinds mei 2019 berichten met de boodschap dat ze een boete moeten betalen. In die maand is bij het bedrijf 400 kilo cocaïne in beslag genomen.

In een sms valt te lezen dat de verzender de directeuren verantwoordelijk houdt voor het "verlies van de handel" en dat ze daarom een boete van 1,2 miljoen euro moeten betalen.

De rechtszaak tegen G. gaat woensdag niet door. De zitting is uitgesteld om zijn vermeende rol bij de andere incidenten te onderzoeken. Zijn advocaat Bénédicte Ficq wil desgevraagd niet reageren op de aanhouding van haar cliënt.