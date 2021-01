De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar Marion Koopmans, hoogleraar virologie, en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De prijs wordt elk jaar toegekend aan een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

"Koopmans en Gommers ontvangen de prijs vanwege hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek", is te lezen in het juryrapport. "Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal."

Het rapport prijst dat Koopmans en Gommers de dialoog aangaan met mensen die hun twijfels hebben bij de wetenschap. Dat zou bijdragen aan een groter begrip, "zeker bij jongeren".

De prijs wordt op maandag 15 februari uitgereikt in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De uitreiking is dit jaar niet fysiek toegankelijk voor het publiek vanwege de coronamaatregelen.

Vorig jaar ontving het onderzoekscollectief Bellingcat de Machiavelliprijs.