In 2020 groeide Nederlandse bevolking met 63.000 inwoners, de helft minder dan in 2019, meldt het Centraal Bureau van de statistiek (CBS) dinsdag. Eind 2020 telde Nederland zo'n 17,5 miljoen inwoners.

Volgens het CBS had vooral de eerste golf van de coronapandemie in het voorjaar een groot effect op de bevolkingsgroei. Er overleden meer mensen dan er kinderen geboren werden en de groei door migratie uit het buitenland viel volledig stil.

Tijdens de tweede golf in de herfst namen de sterftecijfers weer toe, maar nam de migratie minder af vergeleken met de eerste golf. De bevolking groeide in 2020 vooral door migratie. Over het hele jaar kwamen er 59.000 meer mensen naar Nederland dan er mensen naar het buitenland verhuisden.

In 2020 werden er 4.000 meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden. Zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede golf overtrof het sterftecijfer het aantal kinderen dat werd geboren.

Het CBS had van tevoren verwacht dat het inwonertal boven de 17,5 miljoen uit zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Het aantal inwoners bleef net onder deze grens hangen. Dit zijn overigens voorlopige cijfers die nog iets kunnen veranderen als bij het CBS meer gegevens binnenkomen.