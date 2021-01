Bij een Poolse supermarkt in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan, meldt de politie. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De explosie vond rond 3.00 uur plaats. De Poolse supermarkt is vanbinnen helemaal verwoest en ook de gevel van de winkel aan het Paletplein is beschadigd geraakt, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook ontstond er een kleine brand, die rond 3.30 uur geblust was.

De ruiten van bergingen van een naastgelegen flat zijn door de explosie gesneuveld. De supermarkt bevindt zich in een losstaand gebouwtje bij een winkelcentrum. De andere winkels in het winkelcentrum zijn niet beschadigd geraakt door de explosie.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en specialisten van de politie doen onderzoek. Volgens de veiligheidsregio is er geen gevaar voor een nieuw explosie.

In december vier explosies

De eigenaar van de supermarkt zegt tegen Omroep Brabant geen idee te hebben waarom zijn winkel een doelwit is geworden. Winkels van zijn familieleden werden in december opgeblazen, aldus de omroep.

Toen vonden in vijf dagen tijd vier explosies plaats bij Poolse supermarkten met de naam Biedronka (Pools voor lieveheersbeestje). De explosies veroorzaakten veel schade aan winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk. De winkel in Tilburg draagt een andere naam.

De politie gaat bij de eerdere explosies uit van een "hele gecoördineerde actie, die specifiek is gericht tegen deze supermarkten". De politie zei geen aanwijzingen te hebben dat de aanslagen tegen de Poolse gemeenschap in het land gericht zijn.