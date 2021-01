Het aantal auto's dat in vlammen opging, is in 2020 met ruim 6 procent gestegen in vergelijking met 2019. Er kwamen bijna 5.600 meldingen over autobranden binnen bij de hulpdiensten, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl.

Er kwamen in totaal 5.582 meldingen over voertuigbranden binnen via het landelijke P2000-netwerk. In 2019 waren dit er nog 5.258.

Op provincieniveau vond de grootste stijging in Limburg plaats. Hier steeg het aantal autobranden met ruim 13 procent tot 470. Ook in Zuid-Holland (13 procent) en Flevoland (12,2 procent) kwamen in 2020 meer meldingen binnen dan in het voorgaande jaar. In Friesland daarentegen nam het aantal voertuigbranden met bijna 12 procent af.

De meeste autobranden vonden plaats in de grote steden Amsterdam (327), Den Haag (319), Rotterdam (243) en Eindhoven (154).

Volgens de website waren er ook uitschieters te zien op plaatselijk niveau. Zo steeg het aantal autobranden in Wageningen en op Urk van slechts één melding in 2019 tot respectievelijk zeventien en veertien in 2020. In Arnhem steeg het aantal autobranden met meer dan 70 procent tot 135.

Ook tijdens de afgelopen jaarwisseling waren de hulpdiensten druk bezig met het blussen van autobranden. Veiligheidsregio's lieten vrijdag bij een rondgang door NU.nl weten dat er "opvallend" veel autobranden waren.