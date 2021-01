De eerste week van het nieuwe jaar begint op de meeste plaatsen droog, met een gevoelstemperatuur van zo'n 3 graden. De zon zal zich in de loop van de week meer laten zien. Vanaf donderdag ontstaan er winterse buien die vrijdag vervolgens weer wegtrekken. Komend weekend is zonnig, maar gaat het wel op veel plaatsen licht vriezen.

Zondagavond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op lichte regen of motregen in het oosten van het land toe. In Limburg kan daarbij zelfs wat natte sneeuw vallen. Hierbij kan ook plaatselijk gladheid ontstaan.

Maandag verandert dit weerbeeld niet en kan er in het zuiden opnieuw nog wat regen en natte sneeuw vallen. Vooral in de Limburgse heuvels is er kans op sneeuw. De sneeuw verdwijnt mogelijk weer snel doordat de dagtemperaturen te warm zijn.

Dinsdag is het nog steeds bewolkt, maar zullen de buien zijn weggetrokken. Door de aanhoudende noordoostenwind blijft het stevig waaien.

Wind neemt in de loop van de week af

Woensdag komt er meer ruimte voor de zon en kan het vooral in de ochtend licht vriezen. Lokaal kan de temperatuur uitkomen op -2 of -3 graden. Overdag stijgt deze temperatuur tot boven het vriespunt en neemt de wind van de voorgaande dagen geleidelijk in kracht af.

Donderdag vallen er mogelijk enkele winterse buien. Landinwaarts is daarbij kans op plaatselijk sneeuw. De temperatuur komt uit op zo'n 2 of 3 graden. Vrijdag trekken er nog steeds regen- of sneeuwbuien over het land met daarbij lokaal kans op gladheid. Overdag zijn de meeste buien weggetrokken en ontstaat er weer ruimte voor de zon.

Het weekend blijft droog met van tijd tot tijd zon. Hoewel het 's nachts en in de ochtend kan gaan vriezen, liggen de middagtemperaturen rond de 2 graden boven nul. Plaatselijk kan hierbij wel dichte mist voorkomen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.