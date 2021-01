De brandweer heeft het dit weekend druk gehad met verschillende autobranden door het hele land. Regionale en lokale media in vrijwel alle provincies melden incidenten waarbij auto's in vlammen opgingen.

Zo brandde in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een auto uit in de Roosendaalse wijk Langdonk. Het is de derde keer in twee dagen tijd dat een auto in brand werd gestoken.

In Roermond brandden twee auto's op door een brand in twee carports. Aan de Zilverlaan in Groningen brandde ook een auto uit. In Emmen ontstond brand in een hoop afval.

De Haagse brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag zeker drie keer uitrukken voor auto's die in vlammen opgingen. Ook in Voorburg was het raak, waar een auto in de Van Wassenaerstraat uitbrandde. Later moest de brandweer er in Voorburg ook aan te pas komen op een rotonde waar kerstbomen en pallets in brand stonden.

In Soest brak brand uit in een geparkeerde bestelbus op de Regentesselaan en in Woerden in een wagen op de Hobbemastraat. Ook in Den Helder en IJmuiden brandden auto's uit.