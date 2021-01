De Mobiele Eenheid (ME) van de politie is in de nacht van zaterdag op zondag in actie gekomen in Coevorden. In de Drentse stad kwamen groepen mensen samen op straat en staken zij afval in brand. Er zijn vijf aanhoudingen verricht, laat de politie zondag weten.

Op beelden, die onder meer live op Facebook werden uitgezonden, is te zien hoe tientallen mensen samenkwamen en een vreugdevuur stichtten. Volgens de politie werden die nacht vernielingen gepleegd aan ramen, brievenbussen en verkeersborden.

Toen de politie de mensen vroeg weg te gaan, werd er vuurwerk richting de dienders gegooid. De ME werd vervolgens ingezet, omdat het "zonder extra bescherming te gevaarlijk is om op te treden", aldus de politie.

Uiteindelijk voerde de ME rond 1.30 uur charges uit. Daarbij werden twee mannen van 28 en 30 uit Coevorden, twee mannen van 20 en 28 uit Hoogeveen en een 26-jarige man uit Emmen aangehouden. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

De ongeregeldheden vonden plaats in de wijk Poppenhare. Daar is het volgens regionale media, waaronder RTV Drenthe, al enkele nachten onrustig. Zo werden in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele matrassen in brand gestoken en gingen tijdens de jaarwisseling meerdere mensen met elkaar op de vuist.