De zondag begint met zon, maar later op de dag neemt vanuit het oosten de bewolking toe.

Het wordt tussen de 2 en 5 graden. In de avond valt er lichte regen, wat in Limburg kan veranderen in (natte) sneeuw.

In de nacht van zondag op maandag koelt het af naar net boven het vriespunt.



Maandag blijft het bewolkt, met hier en daar wat regen of (natte) sneeuw.

