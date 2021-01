Bij het afsteken van vuurwerk zijn zaterdag twee minderjarige jongens in Gelderland zwaargewond geraakt aan hun handen. In zowel in Arnhem als in Nijmegen ging het mis bij het afsteken van cobra's, bevestigt de politie na berichtgeving van het AD.

De twee jonge tieners zijn met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ziet het ernaar uit dat ze een hand moeten missen.

"Ernstig letsel door vuurwerk zien we vaker met Oud en Nieuw, maar nu zien we het nog twee dagen later", aldus een woordvoerder van de politie.

Cobra's vallen onder de zwaarste categorie vuurwerk en zijn illegaal.