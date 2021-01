Het KNMI waarschuwt zaterdag voor dichte mist die in de avond kan voorkomen in Noord- en Zuid-Holland en Friesland. Lokaal kan het zicht daardoor minder dan 200 meter zijn.

Zaterdag aan het begin van de avond was het zicht het slechtst in het Friese Stavoren. Daar kon om 16:50 uur slechts 88 meter ver worden gekeken, meldt Weeronline. De mist breidt zich zaterdagavond uit over het westen en noordwesten van het land.

Donderdagnacht vonden er meerdere ongelukken plaats vanwege dichte mist. Bij een aanrijding met een vrachtwagen en vijf auto's op de N57 ter hoogte van Vierpolders raakten twee personen lichtgewond. Bij een ongeluk op de A4 tussen Leidschendam en Leiderdorp waren drie voertuigen betrokken.

In de nacht van zaterdag op zondag verdwijnt de mist weer geleidelijk.