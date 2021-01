De jaarwisseling was niet zoals vorige jaren een "veldslag", vertelt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vrijdagochtend. Wel moest de mobiele eenheid (ME) in de nacht van donderdag op vrijdag op verschillend plekken uitrukken en waren er opvallend veel autobranden, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de veiligheidsregio's.

Er vonden verspreid over het hele land incidenten plaats, maar er was geen sprake van grote ongeregeldheden of brandhaarden. De politie moest vooral uitrukken voor het illegaal afsteken van vuurwerk, illegale feesten en brandstichtingen, aldus Struijs.

Vanwege het coronavirus mochten mensen niet in grote groepen bijeenkomen en ook het vuurwerkverbod was deels ingesteld om samenscholing te voorkomen. "Dat is niet altijd gelukt", zegt Struijs. "De hoofddoelstelling is wel geslaagd. Dat was namelijk de zorg ontlasten." Het vuurwerkverbod heeft in die zin "een positief effect" gehad.

Wat hem verder opviel was dat veel mensen incidenten bij de politie meldden. Omdat er ook in de nacht veel agenten op de been waren, kon snel worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

Ook werd er nog geregeld agressie gebruikt tegen hulpverleners, al dan niet door mensen onder invloed. "In combinatie met alcohol en drugs, zijn mensen soms grenzeloos", zei Struijs in het NOS Radio 1 Journaal. "Er was toch wel weer veel geweld hoor, veel vuurwerk en stenen die naar de politiemensen en brandweerlieden werden gegooid."

Drie agenten gewond bij feest in Arnhem

Op enkele plekken in het land moest de ME worden ingezet, bijvoorbeeld in Utrecht waar een groep jongeren de politie bekogelde met stenen. Ook in Katwijk moest de ME eraan te pas komen, omdat jongeren hulpverleners bekogelden met stenen en vuurwerk.

In Arnhem raakten drie agenten gewond toen er met stenen naar ze werd gegooid tijdens het beëindigen van een feest. De bezoekers en de organisator van het feest hebben een boete gekregen.

In Midden- en West-Brabant had de brandweer het 's nachts druk, vooral met het blussen van autobranden. Volgens de veiligheidsregio waren er in de regio "meer autobranden dan voorgaande jaren".

In noorden van het land ook ME, minder branden

Ook in het noorden van het land moest de ME worden ingezet vanwege geweld tegen politie-agenten. In Nieuwehorne raakten een ME-voertuig en een politieauto beschadigd door vuurwerk, waar ook een groep zich tegen de politie keerde. In Marrum hinderden vier mensen de brandweer tijdens bluswerkzaamheden, waardoor een brand op straat dreigde over te slaan naar een woning. De ME heeft daar kortstondig opgetreden.

De brandweer in Friesland zegt juist minder vaak te zijn uitgerukt dan in voorgaande jaren. Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân zegt wel dat het opvalt dat "onze mensen meer dan vorig jaar her en der lastig zijn gevallen door omstanders bij het uitvoeren van hun werk".

Hoeveel incidenten en aanhoudingen er precies `zijn geweest tijdens de jaarwisseling is nog niet bekend, dat brengt de landelijke politie later op Nieuwjaarsdag naar buiten.