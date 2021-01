Maar bijna overal in Europa werd verzocht om binnen te blijven, zo ook in de Griekse hoofdstad Athene. Wel waren er in Griekenland vuurwerkshows, wat niet gebruikelijk is daar.

