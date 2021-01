De eerste dag van het nieuwe jaar begint in de ochtend mistig met lokaal ook kans op gladheid. Vrijwel in het hele land komt vorst voor.

Het KNMI gaf tijdens nieuwjaarsnacht voor vrijwel het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden en Limburg, code geel af vanwege dichte mist. Die lost waarschijnlijk in de loop van de ochtend op.

In het noordwesten kan verder een enkele bui vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat in de middag de zon zich af en toe zien.

De temperatuur loopt met een zwakke zuidelijke wind op naar 3 tot 6 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.