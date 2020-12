Honderden bellende en appende automobilisten die met hun telefoon in de hand zijn geregistreerd door een slimme camera bij Mijdrecht, hoeven toch geen boete te betalen. Op de boetes stond per abuis dat de overtreding was begaan bij Veenendaal. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt donderdag dat er geen nieuwe boetes worden gestuurd.

Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) zegt dat de camera twee weken automobilisten heeft gefotografeerd. De camera's sturen gefotografeerde overtredingen automatisch door naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de bestuurder vervolgens een boete van 240 euro toezendt.

Het systeem wordt sinds 16 november toegepast. "We zijn pas begonnen, dus er kan wat misgaan", zegt de woordvoerder van het OM. "Hier leren we van." Officieel mag het OM de fout herstellen door nieuwe boetes met een juiste plaatsnaam te sturen, maar dat vond het OM in deze beginfase "niet zo netjes".

De bellende en appende automobilisten hoeven de boete niet te betalen, maar het OM waarschuwt dat de overtredingen wel zijn begaan. Ook voor automobilisten die het systeem uittesten door langs te rijden met bijvoorbeeld een portemonnee in plaats van een telefoon, heeft het OM weinig begrip. "Dan ben je natuurlijk niet met het verkeer bezig."

Nederland is het eerste land in Europa dat de slimme camera's inzet. Volgens het OM werken de camera's dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Bovendien zijn ze makkelijk te verplaatsen. Het systeem kan daardoor elke dag ergens anders worden ingezet.