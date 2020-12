De politie heeft woensdagavond en -nacht op meerdere plekken feesten en samenscholingen beëindigd. Agenten rolden in Hoofddorp een illegale rave met zo'n honderd bezoekers op en in Drenthe en Limburg moest de mobiele eenheid (ME) in actie komen.

Agenten met politiehonden beëindigden in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.00 uur een groot illegaal feest op een bedrijventerrein in Hoofddorp, bevestigt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Het feest werd rustig beëindigd.

Volgens De Telegraaf werd het feest vooraf aangekondigd op Instagram. De gegevens van alle feestvierders zijn genoteerd, zodat het Openbaar Ministerie (OM) hen eventueel nog kan beboeten.

Charges in Hoogersmilde

De ME voerde diezelfde nacht een charge uit toen een groep van dertig jongeren zich met vuurwerk tegen de politie keerde, schrijft RTV Drenthe. De jongeren stonden naar een uitbrandende auto te kijken, ter hoogte van de N371 in Hoogersmilde. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden.

In de Drentse plaats was het sowieso onrustig: een caravan en auto gingen in vlammen op en een politiebusje raakte beschadigd bij ongeregeldheden, aldus RTV Drenthe.

ME ook naar bedrijfsfeest in Tegelen

Ordetroepen van de ME grepen woensdag rond 22.00 uur ook al in bij een illegaal bedrijfsfeest in het Noord-Limburgse dorp Tegelen. De politie probeerde het feest om 17.00 uur al te stoppen, maar de organisator wilde niet meewerken.

Later kwamen agenten terug met de ME om de bijeenkomst te beëindigen. Vijf mensen werden aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.

Vier arrestaties in Veen

In Veen zijn drie mannen uit Gorinchem beboet omdat ze het verbod op samenscholing overtraden. In de Brabantse plaats gelden noodmaatregelen na ongeregeldheden met grote groepen jongeren afgelopen weekend.

Er geldt een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan twee personen en mensen mogen geen voorwerpen op zak hebben die als wapen gebruikt kunnen worden. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro. De maatregel geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.