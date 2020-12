Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is woensdagavond gewond geraakt toen zijn voertuig op de A2 bij Zaltbommel werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur die een rood kruis negeerde, meldt de organisatie. De weginspecteur beveiligde op dat moment een pechgeval.

Het ongeval gebeurde rond 18.45 uur in de richting van Den Bosch. De inspecteur en een aanwezige berger zagen een vrachtwagen op zich afkomen op de afgesloten rijstrook. Om zichzelf in veiligheid te brengen, sprongen ze over de vangrail waarbij de inspecteur zich verwondde.

De auto van de weginspecteur en de vangrail raakten zwaar beschadigd. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afhandeling van het ongeluk, waaronder het herstel van de vangrail, nog tot zeker 3.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag. Het verkeer wordt tot die tijd omgeleid.

"Het negeren van rode kruisen is levensgevaarlijk. Dat is ook vandaag weer gebleken. Door het negeren van rode kruisen breng je de veiligheid van hulpdiensten en andere weggebruikers in gevaar. We sluiten rijstroken namelijk altijd af met een reden", waarschuwt Rijkswaterstaat in een reactie.

Rijkswaterstaat startte in 2018 met de campagne #nietvoorniX om te waarschuwen voor de gevaren van het negeren van een rood kruis. Vorig jaar werden nog meer dan drieduizend boetes uitgedeeld.