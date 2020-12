Op donderdag, Oudjaarsdag, is het overwegend bewolkt. Met name in het zuidoosten kan sprake zijn van regen of natte sneeuw. Er staat een matige zuidenwind. In de middag wordt het gemiddeld 1 tot 5 graden.

Overdag is het overwegend bewolkt. Vooral in het zuiden zijn perioden met regen en met name in het zuidoosten ook met natte sneeuw. Op plekken waar het langere tijd sneeuwt, kan het donderdag even wit worden.

Aan zee en in het noorden blijft het droog, op een enkele bui na. In de middag is het gemiddeld 3 graden.

In de loop van de avond klaart het in het noorden en noordwesten op. In deze gebieden kan het licht vriezen en is lokaal kans op gladheid en (dichte) mist.

Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. In de avond komt de wind uit uiteenlopende richtingen.

