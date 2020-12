De politie heeft woensdag aan het einde van de middag zes personen aangehouden na een inval in een woonwagenkamp in de Utrechtse gemeente Baarn. Omstanders raakten slaags met agenten, die afkwamen op een melding over vuurwerk. Daarbij raakten drie politiemedewerkers gewond, meldt de politie.

De arrestanten worden onder meer verdacht van zware mishandeling en poging tot doodslag.

Een woordvoerder laat NU.nl weten dat de politie een melding had gekregen van vuurwerk dat werd overgeladen van een auto naar een huis. Daarop controleerden agenten de woning en hielden zij een persoon aan.

Vanuit een groep mensen die de arrestatie gadesloeg kwam vervolgens verzet. "De vlam sloeg in de pan", aldus de zegsvrouw. Er ontstond een vechtpartij waarbij agenten werden geschopt en geslagen.

Tientallen agenten moesten in actie komen om de boel onder controle te krijgen. Het is nog onduidelijk waarom de groep de politiemedewerkers aanviel.