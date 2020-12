In de Brabantse plaats Veen, waar een noodverordening geldt omdat het de afgelopen dagen meerdere malen onrustig was, is toch weer een auto in vlammen opgegaan. De politie arresteerde daarnaast vier personen voor het overtreden van het samenscholingsverbod.

De auto brandde aan het einde van de middag uit op de Witboomstraat, waar ook eerdere autobranden plaatsvonden. Daar kwamen vorige week veel mensen op af.

Op het moment van de brand waren verder geen mensen op straat, aldus een woordvoerder van de politie.

Enige tijd na de brand arresteerde de politie vier mannen van 22, 25, 50 en 51 jaar. De mannen waren ondanks het samenscholingsverbod toch samen gekomen op de Witboomstraat. Volgens de woordvoerder stonden zij daar pas nadat de brand al geblust was en heeft hun aanhouding niets met de brand te maken.

Traditionele autobranden veroorzaakten onrust

In Veen worden rond elke jaarwisseling sloopauto's in brand gestoken. Deze traditie loopt incidenteel uit op rellen. Ook vorige week veroorzaakte de traditie onrust, waardoor de burgemeester zich zondag genoodzaakt zag een noodverordening uit te vaardigen.

Met de noodverordening geldt ook een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De maatregel geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.