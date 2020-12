Het aantal inbraken is afgelopen Kerst flink afgenomen. Meer mensen vierden Eerste en Tweede Kerstdag thuis in kleine kring, wat zorgde voor een totaal van 248 inbraken. Vorig jaar ging het nog om vierhonderd inbraken, zo meldt Interpolis woensdag aan NU.nl op basis van gegevens uit hun InbraakBarometer.

Het gaat om een daling van 38 procent, aldus de verzekeringsmaatschappij. "In vrijwel alle provincies werd minder ingebroken. Alleen in Drenthe en Gelderland waren er meer inbraken met Kerst dan vorig jaar."

Niet alleen tijdens de kerstdagen, maar ook tijdens Oud en Nieuw worden doorgaans veel inbraken gemeld. Vorig jaar zijn op Oud- en Nieuwjaarsdag tezamen 415 inbraken gemeld. Interpolis verwacht dat dat aantal nu een stuk kleiner zal zijn, maar wil de mensen die wel van plan zijn op pad te gaan op het hart drukken voorzorgsmaatregelen te nemen.

Zo wordt als tip gegeven om het licht aan te laten zodat het lijkt alsof iemand thuis is en wordt aangeraden alle ramen en deuren goed te controleren.

"Al met al zal in 2020 een laagterecord bereikt worden", aldus Interpolis. Tot nu toe is 28.799 keer ingebroken, ruim 8.000 minder inbraken dan vorig jaar. Vooral in Limburg en Groningen werd minder ingebroken. Zeeland is de enige provincie zonder daling.