De hulpdiensten rukken massaal uit, maar vanwege het grote aantal gewonden is het totale chaos. Ziekenhuizen moeten 241 mensen behandelen. Sommige slachtoffers belanden in ziekenhuizen in het buitenland vanwege capaciteitstekort. Veertien van de jongeren, van wie de jongste 13 en de oudste 23 was, komen te overlijden. Foto: ANP