Nederland heeft de mensenrechten geschonden van een tienjarige jongen die in 2010 in Utrecht werd geboren, heeft het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) dinsdag geoordeeld. De jongen heeft een Chinese moeder, maar werd geregistreerd als een kind met een onbekende nationaliteit. Het comité eist nu dat hij wordt ingeschreven als stateloze of als Nederlander.

De moeder van de jongen kwam in 2004 op vijftienjarige leeftijd via mensensmokkel vanuit China naar Nederland en belandde gedwongen in de prostitutie. In 2008 wist ze te ontsnappen en deed ze aangifte, maar de zaak werd gesloten, nadat haar smokkelaars niet konden worden geïdentificeerd. In 2010 werd haar kind geboren. De moeder staat geregistreerd als "illegale vreemdeling".

Omdat de vrouw als kind door haar ouders in de steek is gelaten en ze hierdoor officieel geen Chinees staatsburgerschap heeft, kon ze niet bewijzen wat de nationaliteit van de jongen was. Daarom werd hij bij de gemeente ingeschreven met "nationaliteit onbekend".

De vrouw kon echter ook niet bewijzen dat haar zoon geen nationaliteit heeft, waardoor zijn status volgens de wet niet kan worden veranderd van "onbekend" naar "stateloos". Iemand die stateloos is, heeft recht op internationale bescherming.

Nederland moet de wet aanpassen

Het VN-comité eist dat de jongen alsnog als stateloos of als Nederland geregistreerd wordt en dat Nederland de wet aanpast. In september van 2016 stonden in Nederland ruim dertienduizend kinderen onder de tien geregistreerd met een onbekende nationaliteit, stelt de VN op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het is voor het eerst dat het comité zich heeft uitgesproken over het recht van kinderen om een nationaliteit te hebben.