De politie van Rotterdam is onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek gestart naar vermeend racisme door agenten bij een arrestatie van drie gezinsleden van een gezin uit Dordrecht op 5 december. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van NRC dinsdagavond.

Een advocaat heeft namens de zwarte vader (45) en zoon (18) en witte moeder (37) van het gezin aangifte gedaan tegen de politie van onder meer discriminatie en mishandeling.

Agenten raakten op Sinterklaasavond verwikkeld in een vechtpartij met de gezinsleden, nadat een aanhouding van een andere dronken man wegens belediging "compleet uit de hand liep". Daarbij bemoeiden de gezinsleden zich met de arrestatie van de man en vielen zij de agenten vervolgens aan. Volgens de politie ging de vader onder meer op één van de agenten zitten en probeerde hij haar te wurgen. Nadat de agenten de situatie uiteindelijk onder controle kregen, werden de gezinsleden gearresteerd.

NRC schrijft op basis van beelden met geluid die door een camera bij een nabijgelegen woning zijn gemaakt dat een agent één van de gezinsleden uitscheldt voor "kutneger". De aangehouden vrouw zegt tegen de krant dat agenten daarnaast ook andere racistische termen gebruikten. Ook zou de politie herhaaldelijk met pepperspray in het gezicht van de familieleden hebben gespoten en zouden de ouders vuistslagen in het gezicht hebben gekregen.

Politie in Rotterdam raakte eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdamse politie in opspraak raakt. In juli van dit jaar werd een onderzoek gestart naar vermeende racistische uitlatingen van politiemensen in een WhatsApp-groep. Het OM besloot na een strafrechtelijk onderzoek om de agenten niet te vervolgen.

Naar aanleiding van de aangifte is het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Rotterdamse politie een intern onderzoek begonnen. De politie meldt dat het VIK beschikt over videobeelden van de arrestatie. Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren.