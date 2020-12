Woensdag zijn er regenachtige perioden, maar vooral in het zuiden schijnt soms ook de zon. Lokaal is er kans op wat onweer of (natte) sneeuw. Er staat een overwegend matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 6 graden.

Overdag is het half tot zwaar bewolkt. Er valt een enkele bui. Vooral in het kustgebied is een kleine kans op onweer.

Vroeg in de ochtend kan in de Limburgse heuvels ook wat (natte) sneeuw vallen. In de middag wordt het 4 tot 7 graden. Er staat een matige (zuid)westenwind. Aan zee kan deze vrij krachtig zijn.

Na woensdag blijft het rustig en koud winterweer met regenachtige perioden. Donderdag, Oudjaarsdag, kan vooral in het zuiden regen of (natte) sneeuw vallen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.