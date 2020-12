De politie heeft deze maand vijf personen opgepakt in onderzoeken naar bedreigingen gericht op medewerkers van fruithandel De Groot, zo wordt dinsdag aan NU.nl gemeld. Eerder op dinsdag bleek al dat vorige week informatie was binnengekomen over een op handen zijnde aanslag gericht op een familielid van een van de directeuren van het Gelderse bedrijf.

Op donderdag 17 december zijn twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting bij twee oud-medewerkers van het fruitbedrijf in Hedel.

Hun woning liep schade op en de twee oud-medewerkers raakten beiden gewond. Op dinsdag 22 december zijn "in relatie tot een dreiging" drie arrestaties verricht, aldus de politie.

Uit informatie die NU.nl heeft ontvangen bleek dat er in de dagen voor Kerst gesproken werd over het gooien van een molotovcocktail tegen de woning van een familielid van een van de directeuren. De aanhoudingen lijken hieraan gerelateerd, al kan de politie dit in het belang van het onderzoek niet bevestigen.

Van de vijf opgepakte verdachten zitten er momenteel nog drie vast. "Onderzoek moet uitwijzen wat de betrokkenheid van de verdachten bij deze incidenten is geweest", aldus de politie.

Al ruim een jaar lang worden (oud-)medewerkers bedreigd door een groep criminelen. De bedreigingen begonnen in mei van vorig jaar nadat een lading cocaïne, die tussen het fruit verstopt lag en waar het bedrijf niets van wist, onderschept werd door de politie.