In Groningen is dinsdagochtend hier en daar een dunne laag sneeuw van 1 tot 2 centimeter dik gevallen, schrijft Weerplaza. Daarmee is de eerste sneeuw van deze winter een feit.

Aanvankelijk zal het waarschijnlijk nog even doorsneeuwen. Dinsdagmiddag smelt de sneeuw waarschijnlijk weg door de wind die vanaf zee waait.

Op verschillende plekken in Groningen was ook sprake van gladheid. De temperatuur lag iets boven het vriespunt met 0,4 tot 0,7 graden. Later loopt de temperatuur naar verwachting op tot 2 graden in Groningen en elders maximaal 6 graden.

De komende dagen is het vrij koud winterweer, met af en toe kans op (natte) sneeuw. Met name op Oudejaarsdag en ook rond 3 en 4 januari zijn de kansen op sneeuw groter dankzij langstrekkende storingen. Mogelijk wordt dan ook elders een dunne laag sneeuw verwacht.