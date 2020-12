De politie heeft dinsdagochtend een lichaam in een woning in het Zuid-Hollandse Oud Ade aangetroffen nadat in de nacht van maandag op dinsdag een melding over een woningoverval binnenkwam. De politie heeft de Hofdijklaan afgezet.

Nadat de melding binnenkwam, is onder meer een arrestatieteam uitgerukt volgens meerdere regionale media.

Wat zich heeft afgespeeld in de woning is nog onduidelijk. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten onderzoek te doen. Of de overleden persoon de bewoner van de woning was en of er nog meer mensen in het pand aanwezig waren, wordt nog niet gemeld.

Oud Ade is een dorp in de gemeente Kaag en Braassem met bijna achthonderd inwoners. Het ligt in de buurt van Leiden.