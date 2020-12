In de omgeving van Hoogeveen (Drenthe) hebben maandagavond meerdere uitslaande branden gewoed, blijkt uit een melding op Burgernet. In de melding wordt gesproken over brandstichting.

De eerste brand brak uit bij een tennisvereniging. Twee bestelbusjes raakten daar zwaar beschadigd door het vuur. Een omstander meldt aan RTV Drenthe dat in één van de busjes gasflessen waren opgeslagen. Door de brand kwamen deze tot ontploffing.

Korte tijd later stonden op twee verschillende locaties personenauto's in brand, waardoor hulpdiensten vanuit verschillende locaties moesten uitrukken. De vierde brand vond plaats bij een ijsbaanvereniging in het nabijgelegen Hollandscheveld.

De brandweer wist de branden snel te blussen. Zover bekend raakte er niemand gewond.

De politie riep ooggetuigen op om zich te melden. Om 1.15 liet de politie weten dat de burgernetactie is beëindigd. Er wordt nog onderzocht of er een verband is tussen de branden.