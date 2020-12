Dinsdag overheerst bewolking op veel plekken. Verspreid over het land kan af en toe regen of natte sneeuw vallen. Het wordt in de middag maximaal 4 graden.

In de ochtend valt in het noorden en noordoosten mogelijk wat regen. Vooral aan zee kunnen buien ontstaan.

Lokaal kan ook sprake zijn van natte sneeuw. De dag kan beginnen met wat gladheid, maar deze verdwijnt in de ochtend.

De maximale temperatuur loopt uiteen van 3 graden in het zuidoosten tot 7 graden in het kustgebied. Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee kan deze later op de dag vrij krachtig zijn.

Woensdag blijft het weerbeeld nagenoeg hetzelfde als dinsdag.

