In het Brabantse dorp Veen is maandagavond opnieuw een sloopauto in brand gestoken. Dat bevestigt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant na berichtgeving van Omroep Brabant. De gemeente Altena, waar Veen toe behoort, had zondag nog een noodverordening afgekondigd voor het dorp om autobranden tegen te gaan.

De politie hield ook twee personen aan. Later op de avond meldde de politie echter dat de arrestanten, een negentienjarige man uit Andel en een 28-jarige man uit Wijk en Aalburg, "toch een reden hadden om in het gebied te zijn". De mannen zijn daarom direct vrijgelaten.

Om te zorgen dat mensen zich aan de noodverordening blijven houden en om de rust te bewaren, is de politie zichtbaar aanwezig op meerdere plekken in Veen.

In Veen worden rond elke jaarwisseling sloopauto's in brand gestoken. Deze traditie loopt incidenteel uit op rellen.

Afgelopen dagen was het 's avonds erg onrustig in het dorp. Daardoor besloot de gemeente over te gaan op een noodverordening die tot en met zaterdag 2 januari geldt.

91 Weer brandende auto in Veen ondanks noodverordening

Bezoekers mogen dorp niet zomaar in

Mensen van buiten Veen mogen het dorp niet in zonder te kunnen aantonen waarom zij daar moeten zijn. Ook geldt er een samenscholingsverbod en is het verboden om objecten op zak te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden.

Als mensen zich niet aan de verordening houden, kunnen zij maximaal drie maanden cel of een geldboete van maximaal 4.350 euro krijgen.

De burgemeester zegt de maatregelen te hebben ingesteld "om verdere escalatie te voorkomen. Gemeente en hulpdiensten hebben in gezamenlijkheid besloten dat het nu genoeg is. Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat."