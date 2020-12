De politie heeft vorige week informatie binnengekregen over een op handen zijnde aanslag op een familielid van een van de directeuren van fruithandel De Groot in het Limburgse Hedel, zo blijkt uit stukken uit het rechercheonderzoek die NU.nl in handen heeft. Al ruim een jaar lang worden medewerkers bedreigd door een groep criminelen.

De bedreigingen begonnen in mei vorig jaar nadat een lading cocaïne, die tussen het fruit verstopt lag en waar het bedrijf niets van wist, onderschept werd door de politie.

Sindsdien hebben meerdere incidenten plaatsgevonden. Zo werd er met vuurwerk gegooid en is brand gesticht bij woningen van (oud-)medewerkers. In november zijn twee oud-medewerkers gewond geraakt door brandstichting in hun huis in Hedel.

De politie zou onlangs informatie hebben binnengekregen over een op handen zijnde aanslag op een familielid van een van de directeuren. De bedoeling zou zijn om een molotovcocktail naar het huis van het beoogde slachtoffer te gooien. Dit speelde een paar dagen voor Kerst.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de politie. Zo is het nog niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. De advocaat van de medewerkers wil geen commentaar geven.

In onderzoeken naar eerdere bedreigingen aan het adres van (oud-)medewerkers zijn wel meerdere mensen opgepakt. De inhoudelijke behandeling in de zaak tegen onder anderen Ali G. vindt begin volgend jaar plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet hem als organisator van vele incidenten.