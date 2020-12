Na drie nachten vuurwerk en brandende sloopauto's was het zondagnacht rustig in de Brabantse plaats Veen. De gemeente stelde zondag een noodverordening in, die onder meer samenscholingen van meer dan twee personen verbiedt op straffe van maximaal drie maanden celstraf of een boete van ruim 4.000 euro.

Een woordvoerder van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, bevestigt maandagochtend het beeld dat uit regionale media naar voren komt dat er nu geen overlast is geweest. De zegsvrouw spreekt van een "rustige sfeer in het dorp".

Op een beruchte kruising, waar jongeren vaak samenkomen, heeft de politie meerdere mensen aangesproken en weggestuurd, schrijft Omroep Brabant. Daarnaast zijn auto's weggestuurd bij een toegangsweg die naar het centrum leidt.

Het Brabantse dorp staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling sloopauto's in brand worden gestoken. In het verleden liep dat weleens uit op rellen. Zaterdagavond was het voor de derde nacht onrustig in Veen, waarna de gemeente zondag overging tot een noodverordening. Die geldt tot en met zaterdag 2 januari middernacht.

Mensen van buiten het dorp die niet kunnen aantonen waarom zij in Veen moeten zijn, worden geweerd. Ook geldt er een samenscholingsverbod en is het verboden om objecten op zak te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro.

De burgemeester zegt de maatregelen te hebben ingesteld "om verdere escalatie te voorkomen. Gemeente en hulpdiensten hebben in gezamenlijkheid besloten dat het nu genoeg is. Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat", zo zei hij zondag.