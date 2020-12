De veiligheidsregio's Groningen en Twente hebben een brandbrief aan verschillende ministeries gestuurd waarin ze vragen om militaire ondersteuning in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie na berichtgeving van RTL Nieuws.

De veiligheidsregio's denken dat zonder de steun het zwartste scenario dreigt: het minimumniveau aan zorg kan dan niet meer worden geleverd.

"De nood is ongekend hoog", schrijft de Groningse burgemeester Koen Schuiling. Het aantal besmettingen neemt toe in de zorgcentra en tegelijkertijd wordt het personeelstekort groter vanwege ziekteverzuim. "Ik doe een klemmend beroep op u om deze ondersteuning op zeer korte termijn te bieden", aldus Schuiling.

De Defensie-woordvoerder laat weten dat er in overleg met het ministerie van Volksgezondheid wordt gekeken naar de mogelijkheden. Deze overleggen lopen al, maar de huidige stand hiervan is onduidelijk.

Ook tijdens de eerste golf in het voorjaar sprong het leger al bij in zorgcentra. Het militair medisch personeel hielp in Amsterdam en Amstelveen bijvoorbeeld bij het verplegen van patiënten met het coronavirus, maar ook bij het verplegen van dementerenden en bijvoorbeeld bij revalidatietrajecten.