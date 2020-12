De gemeente Altena heeft zondag een noodverordening afgekondigd voor het dorp Veen, dat de afgelopen nachten is geteisterd door overlast. Zaterdagavond ging opnieuw een sloopauto in vlammen op en werd er vuurwerk afgestoken, wat afgelopen week vaker voorkwam. Tot en met 2 januari mogen mensen "die niets in Veen te zoeken hebben" het dorp niet in.

De verordening is zondag om 17.00 uur ingegaan en blijft gelden tot en met zaterdag 2 januari. Onder de verordening geldt ook dat mensen op straat geen spullen bij zich hebben die zij als wapen kunnen gebruiken.

Daarnaast valt er ook een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen onder, maar dit gold eigenlijk al vanwege de coronamaatregelen. Het toegangsverbod is niet geldig voor mensen die in Veen wonen, die aantoonbaar in Veen werken of die in het openbaar vervoer aan het reizen zijn.

Mensen die zich niet aan de verordening houden, kunnen een celstraf van maximaal drie maanden krijgen of een geldboete van maximaal 4.350 euro.

Burgemeester Egbert Lichtenberg had al een oproep gedaan aan bewoners om de rust te bewaren, maar dat bleek niet te werken. "De aanloopperiode naar Oud en Nieuw wordt langer, de branden worden heftiger en de aanzuigende werking op mensen van buiten wordt groter. Ook binnen het dorp groeit de weerstand. Om verdere escalatie te voorkomen, is ingrijpen noodzakelijk gebleken."

70 Vuurwerk en autobrand in Veen ondanks oproep burgemeester

Traditie om sloopauto's in brand te steken

In het dorp is het een traditie om in de aanloop naar de jaarwisseling sloopauto's in brand te steken. "Sommige gebruiken zijn te waarderen. Dit gebruik waarbij sloopauto's in brand gestoken worden is echter minder prettig", zo schreef Lichterberg zaterdag.

Politievakbonden eisten afgelopen dagen al dat de gemeente harder zou gaan optreden. "De burgemeester heeft een flink aantal bevoegdheden om hiervoor in te zetten. Waarom gebeurt dat niet. Nu is het beeld dat de politie niets doet!", aldus voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP op Twitter.