De storm Bella heeft zondagochtend nog niet tot grote ongeregeldheden geleid. De zware windstoten hebben vooral geleid tot verkeershinder en in de provincie Groningen heeft een vrachtauto een lading suikerbieten verloren.

De ANWB waarschuwt zondagochtend ook voor verkeershinder op sommige wegen vanwege omgewaaide bomen, zoals bij het knooppunt Lunetten bij Utrecht op de verbindingsweg tussen de A12 en de A27 richting Hilversum. Ook bij knooppunt Terbregseplein liggen bomen op de weg. Daar is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten.

In de provincie Groningen heeft een vrachtauto zondagochtend vroeg een lading suikerbieten verloren tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB lagen de bieten verspreid over een aantal kilometers.

Rijkswaterstaat is de hele ochtend bezig met opruimen. De zuidelijke rondweg in Groningen was deels afgesloten in de buurt van het Julianaplein, dat volgens de politie bezaaid lag met bieten.

In het Gelderse Westervoort is een oliebollen drive-in grotendeels vernield, schrijft Omroep Gelderland. De Brandweer is verder op veel plekken in de provincie uitgerukt voor kleine stormschade.

Teststraat in Zoetermeer dicht vanwege de wind

In het centrum van Den Haag viel een boom op een bovenleiding van de trambaan op de Lange Vijverberg. Door de gebroken bovenleiding moeten trams 15, 16 en 17 in het centrum van de stad omrijden, meldt vervoersbedrijf HTM.

Ook in het centrum Amsterdam ondervindt het tramverkeer overlast van de wind. Zo is de route versperd op het Koningsplein, waardoor trams 2 en 12 moeten omrijden.



In Zoetermeer is een coronatestlocatie uit voorzorg dichtgegaan vanwege de storm. De testlocatie staat buiten een parkeerplaats en het was vanwege de harde wind niet verantwoordelijke om open te gaan, meldt Omroep West. Alle mensen die zondag getest zouden worden zijn doorverwezen naar andere teststraten.

Ook op de Rotterdamse Erasmusbrug waait het flink. (Foto: ANP)

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad was ook een tijd afgesloten in beide richtingen vanwege de harde wind. Inmiddels is de dijk weer open voor verkeer.

In de loop van de zondagmiddag neemt de wind van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten. De ANWB verwacht dat de problemen voor het verkeer verder beperkt blijven, ook omdat het relatief rustig is op de weg.