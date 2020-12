Storm Bella, de eerste winterstorm van het jaar, is officieel een feit. Op Vlieland werd in de nacht van zaterdag op zondag een uur lang windkracht 9 gemeten, meldt Weeronline zondag.

Zondag kunnen windstoten van 80 tot wel 110 kilometer per uur voorkomen aan de kust. Ook op het vasteland kan het flink onstuimig weer worden met windstoten rond de 80 kilometer per uur. In verband met de harde wind heeft het KNMI voor zondag voor het hele code geel afgegeven.

Storm Bella, een depressie boven de Britse eilanden, zorgde zaterdagavond ook al voor onstuimig weer in Nederland. Het KNMI gaf voor de kustprovincies code geel af in verband met de harde wind.

Zondagochtend bereikte de wind een stormachtige kracht aan de kust. De zwaarste windstoot werd gemeten op de windpaal bij Texel en bedroeg 107 kilometer per uur. De krachtige wind neemt zondagmiddag in sterkte af, maar het blijft wel winderig, koud en nat.

De laatste keer dat het in ons land tot storm kwam, was op 25 september. Toen stormde het in Hoek van Holland een uur in de avond. De hoogst gemeten windstoot was toen 115 kilometer per uur.