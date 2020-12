In de Brabantse plaats Veen is zaterdagavond opnieuw een sloopauto in vlammen gegaan en werd er vuurwerk afgestoken, schrijft het Brabants Dagblad. De burgemeester van de gemeente Altena, Egbert Lichterbeg, uitte zaterdag na enkele onrustige nachten nog kritiek op het in brand steken van sloopauto's en riep de inwoners op "hun verstand te gebruiken".

In het dorp is het een traditie om in aanloop van de jaarwisseling sloopauto's in brand te steken. "Sommige gebruiken zijn te waarderen, dit gebruik waarbij sloopauto’s in brand gestoken worden is echter minder prettig", zo schreef Lichterberg zaterdag.

Afgelopen week leidde het plaatselijke gebruik tot onrust in het dorp. In de nacht van vrijdag op zaterdag bereikte de onrust een "dieptepunt", aldus Lichterberg, toen hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk. Volgens de politie ging het niet om een gerichte actie, maar hebben de hulpverleners dit wel zo ervaren.

Volgens het Brabants Dagblad zorgden de jongeren er zaterdagavond voor dat de toegesnelde brandweerlieden hun bluswerkzaamheden bij de auto konen uitvoeren. In totaal zouden een paar honderd mensen zich die avond op straat hebben begeven.