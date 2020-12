Het is zondag onstuimig en nat weer. In de kustregio, het westen van Friesland en op de Wadden waait het stormachtig en is er kans op storm. Daarbij kunnen zware windstoten voorkomen van 90 tot 110 kilometer per uur. In het binnenland kunnen windvlagen tot 90 kilometer per uur hinder opleveren.

Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven in verband met het onstuimige weer, dat wordt veroorzaak door een depressie boven de Britse eilanden dat de naam 'Bella' heeft gekregen.

Storm Bella neemt niet alleen zware windstoten met zich mee, maar ook veel neerslag. In de loop van de middag neemt de wind af en trekt de regen langzaam naar Duitsland. Het wordt een graad of 7.

Maandag is het wisselend bewolkt met enkele buien met in Limburg met kans op natte sneeuw. Het wordt dan 5 graden.

