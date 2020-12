Het KNMI heeft voor zondag voor heel Nederland code geel afgegeven in verband met storm Bella, een depressie boven de Britse eilanden die ook in Nederland voor onstuimig weer zorgt.

Storm Bella zal vooral in het zuiden van Engeland voor extreem weer zorgen, maar ook in Nederland heeft de depressie effect op het weerbeeld.

Zaterdagavond is aan zee al kans op een vrije krachtige tot hard wind met zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Op de Wadden werd zaterdagavond al windkracht 7 gemeten.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de wind stormachtig. Vooral aan zee is dan kans op storm. Officieel is sprake van storm als aan zee gemiddeld over een volledig uur windkracht 9 wordt gemeten. Het lijkt erop dat op zee dit lukt, voor de officiële weerstations op de kust wordt het een randgeval. Mocht het inderdaad tot storm komen, dan is het de eerste storm van deze winter.

Windstoten tot 110 kilometer per uur

Zondagochtend kan aan de noordwestkust en op Texel en Vlieland sprake zijn van een storm met zeer zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur. Landinwaarts komt het dan niet tot een storm.

In de eerste helft van de middag zal de wind in kracht afnemen en zullen de zware windstoten verdwijnen. Naast veel wind, kan ook sprake zijn van veel regen, vooral in het westen. Over de hele dag verspreid kan mogelijk 30 millimeter vallen.

De laatste keer dat het in ons land tot storm kwam, was op 25 september. Toen stormde het in Hoek van Holland een uur in de avond. De hoogst gemeten windstoot was toen 115 kilometer per uur.