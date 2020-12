De politie denkt dat hulpverleners in de Brabantse plaats Veen in de nacht van vrijdag op zaterdag niet bewust belaagd zijn. Dat zegt een woordvoerder van de politie zaterdag tegen NU.nl. Enkele hulpverleners werden met vuurwerk bekogeld, maar volgens de politie was dit geen gerichte actie.

Volgens de woordvoerder hebben de hulpverleners de bekogeling wel als een bewuste actie ervaren. "We nemen deze ervaring serieus en willen dan ook waarschuwen om herhaling te voorkomen", zegt hij.

De burgemeester van de gemeente Altena Egbert Lichtenberg, de politie en brandweer hebben zaterdag een gezamenlijke verklaring uitgebracht in reactie op de toenemende onrust in Veen.

Daarin bevestigt de brandweer dat enkele hulpverleners in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdelijk bluswerkzaamheden hebben gestaakt. Eerder op de dag sprak de politie dit nog tegen. "Helaas kwam afgelopen nacht de veiligheid van onze eigen mensen in het gedrang. Dat maakte dat onze mensen de keuze maakten om te vertrekken en later terug te keren", schrijft de brandweer.

"Wanneer onze hulpverleners belaagd worden in de uitoefening van hun werk, is het dieptepunt bereikt. Ik doe een groot beroep op alle inwoners van Veen, en eventueel mensen van daarbuiten om hun gezonde verstand te gebruiken", voegt de burgemeester toe.

69 Vuurwerk, autobrand en straatfeest: onrustige nacht in Veen

Ook eerder was het al onrustig in Veen

Volgens regionale media waren er in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer honderd mensen op straat in Veen, die luide muziek draaiden en drank bij zich hadden. Op straat werd vuurwerk afgestoken en tevens is een auto uitgebrand.

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen vier auto's uit en eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken.

In de Brabantse plaats worden in de aanloop naar de jaarwisseling vaker auto's in brand gestoken, waarbij ook in voorgaande jaren onrust uitbrak.