Meteorologen hebben officieel uitgesproken dat dit jaar geen witte Kerst is voorgekomen. Het is het tiende jaar op rij dat er in De Bilt geen of onvoldoende sneeuw is gevallen voor een sneeuwdek. In de toekomst wordt het alleen maar onwaarschijnlijker, door de opwarming van de aarde, aldus Weeronline.

Weerkundigen spreken van een witte Kerst als op zowel Eerste als Tweede Kerstdag een 5 centimeter diepe laag sneeuw de bodem bedekt in De Bilt. Sinds de tellingen in 1903 begonnen, is dat pas acht keer voorgekomen. De laatste twee keer waren opmerkelijk genoeg achtereenvolgend: in 2009 en 2010.

Als in andere delen van het land wél een sneeuwdek ligt, of er alleen op Eerste of Tweede Kerstdag een sneeuwdek in De Bilt ligt, is er officieel geen sprake van een witte Kerst. Beide scenario's komen wel veel vaker voor dan een volledige witte Kerst, aldus meteorologen.

Zo noteerde Weeronline dat in 1985, 1986, 1995, 1996, 2000, 2001 en 2005 grote delen van het land wit kleurden, maar niet nabij het weerstation in De Bilt.

Door de opwarming van de aarde zetten meteorologen voornamelijk in op 'zacht weer' gedurende de kerstdagen. Ook deze kerstdagen was het met een maximumtemperatuur van 7 graden te warm voor sneeuwval. In plaats daarvan valt deze Tweede Kerstdag in grote delen van het land lichte regen of motregen.