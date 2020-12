In Arnhem hebben onbekende daders 21 auto's ondergespoten met bluspoeder, meldt de politie van Arnhem-Noord zaterdag. In de afgelopen maanden zag Arnhem nog een reeks vernielingen van auto's. In oktober werd nog de zeventigste in een reeks autobranden geteld in de stad.

Agenten vonden meerdere lege poederblussers in de wijk Presikhaaf, waar de auto's ook stonden. Dit soort bluspoeder kan schadelijk zijn voor zowel de lak als de elektronica van de auto's.

De politie verzoekt slachtoffers om aangifte te doen en zoekt naar mensen die hun blussers missen. Ook worden getuigen gevraagd om zich te melden.

Zover bekend heeft de politie nog geen verdachten in beeld.