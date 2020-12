Het was in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw onrustig in de Brabantse plaats Veen. Volgens regionale media waren er ongeveer honderd mensen op straat, die luide muziek draaiden en drank bij zich hadden.

Op straat werd vuurwerk afgestoken en tevens is een auto uitgebrand.

In de nacht van donderdag op vrijdag brandden in Veen al vier auto's uit. Het ging toen volgens de brandweer om kleine, afzonderlijke autobranden. Eerder werden ook stapels autobanden in brand gestoken.

In de Brabantse plaats worden in de aanloop naar de jaarwisseling vaker auto's in brand gestoken, waarbij ook in voorgaande jaren onrust uitbrak.

Correctie: Eerder stond in dit bericht dat de brandweer bluswerkzaamheden had moeten staken omdat zij werden bekogeld. De politie laat weten dat dit niet het geval was. Door onduidelijke redenen is één stuk vuurwerk dichtbij de brandweer ontploft.