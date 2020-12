Het afgelopen jaar hebben politie, defensie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) door DNA-onderzoek ruim honderd onbekende doden kunnen identificeren, schrijft de NOS. Nog niet eerder werd in een jaar tijd de identiteit van zo veel onbekende doden achterhaald.

In twintig gevallen ging het om een DNA-match in een oudere zaak, waarbij onbekende personen soms wel tientallen jaren eerder waren overleden. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren, toen hoogstens een of twee keer per jaar een DNA-match werd gevonden in een oudere zaak. De andere tientallen geïdentificeerde doden betroffen mensen die nog niet lang waren overleden.

Dat er dit jaar zo veel overledenen konden worden geïdentificeerd komt deels door verbeterde DNA-technieken, zegt NFI-onderzoeker Charissa van Kooten tegen de NOS. Zo kon het NFI makkelijker DNA uit oud botmateriaal halen, waarmee een onbekende dode sneller kon worden gekoppeld aan een familielid.

Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor het identificeren van onbekende doden. Een voorbeeld daarvan is het in 2018 gestarte project waarbij 103 graven werden geopend van onbekende Nederlandse militairen die zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog.

Volgens schattingen liggen nog ongeveer 300 onbekende doden in Nederland begraven. Ook in 2021 willen de betrokken diensten zich inzetten om deze onbekende doden te identificeren, zeggen ze tegen de NOS.