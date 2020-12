Tweede Kerstdag begint overwegend bewolkt. In de middag neemt vanuit het westen de kans op wat regen toe. Het wordt bij een matige tot krachtige zuidwestenwind 4 tot 7 graden.

In de avond volgt vanuit het westen steeds meer regen en de wind neemt verder in kracht toe. In de westelijke kustprovincies kunnen zware windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur voorkomen, waarschuwt het KNMI. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer, Friesland en de Wadden.

Zondag regent het hard en kan het langs de kust zelfs stormen. Later op zondag wordt het wel weer rustiger.

