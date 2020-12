Een 56-jarige man uit Amsterdam is op Eerste Kerstdag ernstig gewond geraakt nadat hij 400 meter werd meegesleurd. De man klampte zich vast aan een auto waar zijn zeventienjarige dochter net was ingestapt. Daarna gaf de bestuurder gas.

Het incident vond rond 2.00 uur plaats in de Spaarndammerbuurt, meldt de politie na berichtgeving van AT5.

De man wilde voorkomen dat zijn dochter meeging met de persoon of personen in de auto en probeerde dit te voorkomen door zich vast te klampen aan het voertuig. Hij pakte een raam of een spiegel vast.

Na 400 meter moest hij loslaten en viel hij op straat. Mogelijk is de man daarbij ook overreden door de auto. Hierdoor zou hij aan zijn been gewond zijn geraakt. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis met zware verwondingen. De man is aanspreekbaar, maar heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

De dochter werd later door de politie in goede gezondheid aangetroffen. Ook de auto is teruggevonden, op de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. De politie doet onderzoek naar het geweldsincident.