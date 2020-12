Nederland heeft vlak voor het einde van 2020 nog een weerrecord gevestigd. Niet eerder sinds het begin van de sneeuwmetingen in 1956 viel er zo'n lange periode geen sneeuw in De Bilt: 693 dagen.

De laatste dag dat in De Bilt, waar het KNMI zit, een gesloten sneeuwdek werd waargenomen, was op 1 februari 2019. Het vorige record stond op 692 dagen. Dat was tussen 18 maart 1989 en 7 februari 1991, meldt Weerplaza op Eerste Kerstdag.

De derde notering in deze lijst van sneeuwloze metingen is de periode tussen 31 maart 2013 en 26 december 2014. Toen kende De Bilt 636 dagen geen sneeuw.

Toen de sneeuwmetingen begonnen, halverwege de vorige eeuw, telde Nederland gemiddeld bijna zestig sneeuwdagen per jaar. Dit aantal was eind vorige eeuw teruggelopen tot gemiddeld veertig sneeuwdagen per jaar.

De nieuwe norm, per 1 januari, staat op 29 sneeuwdagen per jaar. Dit komt doordat er in Nederland de afgelopen twintig jaar nauwelijks nog sneeuw is gevallen, grotendeels een gevolg van de opwarming van de aarde.