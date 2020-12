Franse agenten hebben donderdag de 25-jarige Serge H. opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige vrouw in Noordwijk. Het slachtoffer werd zondag in een woning aan het Lindenplein aangetroffen.

De politie verspreidde woensdag de naam en een foto van de verdachte in de hoop dat iemand hem zou herkennen.

Hierbij werd vermeld dat de man psychische problemen heeft en dat hij vooral niet benaderd moest worden. H. stond internationaal gesignaleerd en door samenwerking met de Belgische en Franse autoriteiten is zijn verblijfplaats ontdekt.

Waar in Frankrijk hij is opgepakt, is niet bekendgemaakt. Nu wordt een verzoek tot overlevering ingediend. "De procedure zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen", aldus de politie.

Het is nog onbekend of H. het slachtoffer kende.