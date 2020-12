De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 21-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke ongeval op de A2 bij Nieuwegein. Bij de aanrijding kwam woensdagavond een twintigjarige vrouw om het leven.

Woensdagavond om 22.50 uur kreeg de politie een melding over een ernstig ongeval waarbij vier auto's betrokken waren. In een van de voertuigen zat een twintigjarige vrouw uit Nieuwegein, die ter plekke overleed aan haar verwondingen.

De aangehouden man zat in de auto die rechtstreeks met het voertuig van de vrouw in botsing was gekomen. Hij ging er na de aanrijding vandoor. Of hij de enige inzittende was, is nog niet duidelijk.

De politie kwam de man in de loop van de nacht op het spoor. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat zijn precieze rol bij het ongeval is geweest.

In de achtergelaten auto werden jerrycans aangetroffen. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet voor onderzoek. Later bleek de inhoud van de jerrycans relatief ongevaarlijk te zijn, meldt de politie. Twee bleken er leeg, in de derde jerrycan werd een kleine hoeveelheid brandstof aangetroffen.

Ook een 25-jarige Utrechter is aangehouden. De omstander weigerde weg te gaan bij de auto waarin de jerrycans lagen.